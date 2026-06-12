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Склады в Красноармейске, Россия

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2 объекта найдено
Склад 12 309 м² в Красноармейск, Россия
Склад 12 309 м²
Красноармейск, Россия
Площадь 12 309 м²
Этаж 1
Исторический кирпичный корпус с вековой индустриальной архитектурой, обширным двором и совре…
$6,67 млн
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Склад 12 309 м² в Красноармейск, Россия
Склад 12 309 м²
Красноармейск, Россия
Площадь 12 309 м²
Этаж 1
Исторический кирпичный корпус с вековой индустриальной архитектурой, обширным двором и совре…
$62,521
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