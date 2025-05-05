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Жильё в Коммунаре, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Коммунар, Россия
Квартира 1 комната
Коммунар, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/8
Продается однокомнатная квартира в ЖК Ново-антропшино. Конструктив- монолит. Дом теплый. При…
$48,286
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