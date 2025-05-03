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Жильё в Коломне, Россия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Коломна, Россия
Квартира 3 комнаты
Коломна, Россия
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 5/9
Продаем 3-х комнатную квартиру(52,5м2 без учета лоджий), расположенную на 5-м этаже 9-ти эта…
$67,466
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Параметры недвижимости в Коломне, Россия

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