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Дома в Klopickoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 1 комната в Klopickoe selskoe poselenie, Россия
Дом 1 комната
Klopickoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продаётся жилой дом 1963 года постройки на земельном участке 15 соток ИЖС. (без межевания)…
$15,951
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Параметры недвижимости в Klopickoe selskoe poselenie, Россия

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