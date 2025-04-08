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Квартиры в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
В прямой продаже отличная двухкомнатная квартира в посёлке Кикерино, Квартира чистая, свет…
$38,886
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Параметры недвижимости в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов