Кафе и рестораны в Калининградской области, Россия

2 объекта найдено
Здание под бизнес или производство. в Калининград, Россия
Здание под бизнес или производство.
Калининград, Россия
Площадь 481 м²
Количество этажей 2
Продажа отдельно стоящего здания в Центральном районе | 408,6 м² | Земля в аренде до 2055 г.…
$543,671
Летнее кафе в пгт. Янтарный Центральный пляж в Янтарный, Россия
Летнее кафе в пгт. Янтарный Центральный пляж
Янтарный, Россия
Продается готовый бизнес - полностью оборудованное летнее кафе в пгт. Янтарный Центральный п…
Цена по запросу
