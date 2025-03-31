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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Гурьевск, Россия

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1 объект найдено
Квартира в Гурьевск, Россия
Квартира
Гурьевск, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/7
Сдается на длительный срок аккуратная, компактная квартира-студия 28 кв. м. в г. Гурьевске. …
$236
в месяц
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