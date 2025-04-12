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Жильё в Голубое, Россия

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Голубое, Россия
Квартира 3 комнаты
Голубое, Россия
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 4/17
В продаже трехкомнатная квартира с ремонтом. Вся мебель в квартире остается по договоренност…
$86,511
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Квартира 3 комнаты в Голубое, Россия
Квартира 3 комнаты
Голубое, Россия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 13/17
ПРОСТОРНАЯ трехкомнатная КВАРТИРА НА 13 ЭТАЖЕ В ТИХОМ ДВОРИКЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА НЕДАЛЕКО ОТ СТ…
$92,159
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