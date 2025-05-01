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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Гатчине, Россия

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/9
квартира без мебели в комнатах сдается на длительный срок, на кухне встроенная кухня, г…
$305
в месяц
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Квартира 1 комната в Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 9/9
Сдам 1 комн кв-ру на длительной срок в Гатчине на ул Красных Военлетов д 2 а Квартир…
$305
в месяц
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Квартира 1 комната в Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/5
Сдается однокомнатная очень светлая и теплая квартира в центре г. Гатчины. Мебель частично,…
$280
в месяц
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