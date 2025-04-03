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Дома в городской округ Электросталь, Россия

1 объект найдено
Дом в Есино, Россия
Дом
Есино, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Уникальное предложение! Дом 160м на участке 12 соток в СНТ Юпитер. Дом расположен в охраняем…
$134,802
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