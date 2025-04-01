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Коммерческая недвижимость в Дмитровский городской округ, Россия

1 объект найдено
Коммерческое помещение в Дмитровский городской округ, Россия
Коммерческое помещение
Дмитровский городской округ, Россия
Количество этажей 4
ПРОДАЕТСЯ БОЯРСКАЯ УСАДЬБА! Расположение г. Москва 40 км от МКАД(Север) по Дмитровскому ш…
$10,61 млн
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов