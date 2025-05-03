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Долгосрочная аренда домов с бассейном в Центральном федеральном округе, Россия

Москва
19
район Внуково
3
район Троицк
3
9 объектов найдено
Дом 8 комнат в район Троицк, Россия
Дом 8 комнат
район Троицк, Россия
Число комнат 8
Площадь 785 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 162-010, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Высота к/п (Ботаково). …
$5,829
в месяц
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Дом 8 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 8 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 8
Площадь 590 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 131-029, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Лесное Озеро к/п (Кузен…
$4,250
в месяц
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Дом 5 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 5 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 5
Площадь 308 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 184-001, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Варварино эко-поселок. …
$6,072
в месяц
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Дом 7 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 7 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 7
Площадь 860 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 136-012, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Конверсия к/п (Шишкин л…
$4,797
в месяц
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Дом 5 комнат в район Внуково, Россия
Дом 5 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 262-007, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино. …
$2,793
в месяц
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Дом 8 комнат в район Коммунарка, Россия
Дом 8 комнат
район Коммунарка, Россия
Число комнат 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 371-002, Калужское шоссе, 10 км от МКАД, Милорадово. …
$10,322
в месяц
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Дом 14 комнат в район Внуково, Россия
Дом 14 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 14
Площадь 786 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 404-015, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Чистые пруды к/п (Крекши…
$9,715
в месяц
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Дом 7 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 7 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 7
Площадь 423 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 184-005, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Варварино эко-поселок. …
$7,286
в месяц
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Дом 7 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 7 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 7
Площадь 560 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 131-053, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Лесное Озеро к/п (Кузен…
$4,250
в месяц
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