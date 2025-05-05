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Долгосрочная аренда домов в районе Внуково, Россия

3 объекта найдено
Дом 8 комнат в район Внуково, Россия
Дом 8 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 8
Площадь 324 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 475-002, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Юбилейный КП (Власово). …
$2,414
в месяц
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Дом 14 комнат в район Внуково, Россия
Дом 14 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 14
Площадь 786 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 404-015, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Чистые пруды к/п (Крекши…
$9,657
в месяц
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Дом 5 комнат в район Внуково, Россия
Дом 5 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 262-007, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино. …
$2,776
в месяц
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