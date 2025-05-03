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Долгосрочная аренда домов в Центральном федеральном округе, Россия

Москва
19
район Внуково
3
район Троицк
3
19 объектов найдено
Дом 8 комнат в район Коммунарка, Россия
Дом 8 комнат
район Коммунарка, Россия
Число комнат 8
Площадь 750 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 129-032, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Новое Городище КП (Город…
$6,072
в месяц
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Дом 11 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 11 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 11
Площадь 580 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 259-001, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Милюково. …
$4,372
в месяц
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Дом 9 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 9 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 9
Площадь 367 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 345-021, Калужское шоссе, 35 км от МКАД, Никольские Озера к/п (Ф…
$4,809
в месяц
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Дом 8 комнат в район Троицк, Россия
Дом 8 комнат
район Троицк, Россия
Число комнат 8
Площадь 785 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 162-010, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Высота к/п (Ботаково). …
$5,829
в месяц
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Дом 5 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 5 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 5
Площадь 365 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 117-005, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Светлый к/п (Губцево). …
$4,250
в месяц
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Дом 7 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 7 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 7
Площадь 590 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 131-047, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Лесное Озеро к/п (Кузен…
$3,643
в месяц
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Дом 5 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 5 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 405-013, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Графский лес КП (Каменка…
$4,250
в месяц
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Дом 8 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 8 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 8
Площадь 590 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 131-029, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Лесное Озеро к/п (Кузен…
$4,250
в месяц
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Дом 8 комнат в район Троицк, Россия
Дом 8 комнат
район Троицк, Россия
Число комнат 8
Площадь 440 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 140-008, Калужское шоссе, 15 км от МКАД, Ваутутинки к/п (Ватутин…
$4,372
в месяц
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Дом 5 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 5 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 5
Площадь 308 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 184-001, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Варварино эко-поселок. …
$6,072
в месяц
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Дом 7 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 7 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 7
Площадь 860 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 136-012, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Конверсия к/п (Шишкин л…
$4,797
в месяц
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Дом 9 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 9 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 9
Площадь 653 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 560-028, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Изумрудная долина к/п (…
$7,893
в месяц
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Дом 6 комнат в район Троицк, Россия
Дом 6 комнат
район Троицк, Россия
Число комнат 6
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 151-060, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Ели к/п (Фоминское). …
$1,943
в месяц
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Дом 8 комнат в район Внуково, Россия
Дом 8 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 8
Площадь 324 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 475-002, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Юбилейный КП (Власово). …
$2,429
в месяц
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Дом 5 комнат в район Внуково, Россия
Дом 5 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 262-007, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино. …
$2,793
в месяц
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Дом 8 комнат в район Коммунарка, Россия
Дом 8 комнат
район Коммунарка, Россия
Число комнат 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 371-002, Калужское шоссе, 10 км от МКАД, Милорадово. …
$10,322
в месяц
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Дом 14 комнат в район Внуково, Россия
Дом 14 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 14
Площадь 786 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 404-015, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Чистые пруды к/п (Крекши…
$9,715
в месяц
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Дом 7 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 7 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 7
Площадь 423 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 184-005, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Варварино эко-поселок. …
$7,286
в месяц
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Дом 7 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 7 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 7
Площадь 560 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 131-053, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Лесное Озеро к/п (Кузен…
$4,250
в месяц
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Параметры недвижимости в Центральном федеральном округе, Россия

с бассейном