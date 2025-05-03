Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. район Троицк
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в районе Троицк, Россия

3 объекта найдено
Дом 8 комнат в район Троицк, Россия
Дом 8 комнат
район Троицк, Россия
Число комнат 8
Площадь 785 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 162-010, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Высота к/п (Ботаково). …
$5,801
в месяц
Оставить заявку
Дом 8 комнат в район Троицк, Россия
Дом 8 комнат
район Троицк, Россия
Число комнат 8
Площадь 440 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 140-008, Калужское шоссе, 15 км от МКАД, Ваутутинки к/п (Ватутин…
$4,350
в месяц
Оставить заявку
Дом 6 комнат в район Троицк, Россия
Дом 6 комнат
район Троицк, Россия
Число комнат 6
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 151-060, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Ели к/п (Фоминское). …
$1,934
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти