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Квартиры в Бору, Россия

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2 объекта найдено
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
Площадь 36 м²
Этаж 2/2
В продаже 2-комнатная квартира в центре города Бор. Дом кирпичный. Хорошее жилое состояние. …
$37,694
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Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
Площадь 30 м²
Этаж 2/5
В продаже 1-комнатная квартира на 2 этаже 5-этажного кирпичного дома.  Квартира удачной план…
$36,599
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