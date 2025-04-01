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Земельные участки в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия

3 объекта найдено
Участок земли в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Участок земли
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
В восьмидесяти километрах от СПб срочно продается земельный участок 16,5 сот. в д. Большие О…
$8,267
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Участок земли в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Участок земли
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Предлагается к продаже земельный участок площадью 20 соток с хоз/ постройкой в пос. Каложицы…
$14,378
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Участок земли в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Участок земли
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Продам зем.уч 16 соток,.в д.Овинцево.Волосовского района.100ки от СПБ.Прямое сообщение.Из Пи…
$5,751
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