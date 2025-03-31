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Таунхаусы в Богородск, Россия

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1 объект найдено
Таунхаус в Богородск, Россия
Таунхаус
Богородск, Россия
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус, в состоянии заезжай и живи, 1й этаж совместный санузел, кухня гостиная, …
$89,289
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