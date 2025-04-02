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Коммерческая недвижимость в Балахна, Россия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 639 м² в Балахна, Россия
Коммерческое помещение 1 639 м²
Балахна, Россия
Площадь 1 639 м²
Этаж 1/3
Продаю помещение, расположенное на 1,2,3 этажах отдельно стоящего административно-производст…
$265,052
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов