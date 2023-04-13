Купить дуплекс в ОАЭ

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Дубай
14
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14 объектов найдено
Дуплекс 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 спальни
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 8 188 м²
€ 17,030,831
Вот коллекция Orla Dorchester от Omniyat, расположенная в Palm Jumeirah, с захватывающим вид…
Дуплекс 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 спальни
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 8 258 м²
€ 15,183,678
Вот коллекция Orla Dorchester от Omniyat, расположенная в Palm Jumeirah, с захватывающим вид…
Дуплекс 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 2 500 м²
€ 1,114,244
Последний жилой воплощение - Elvira в Dubai Hills Estate от Emaar Properties предлагает необ…
Дуплекс 5 комнатв Дубай, ОАЭ
Дуплекс 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 439 м²
€ 2,395,190
Дуплекс 4 комнатыв Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 212 м²
€ 791,217
Дуплекс 3 комнатыв Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 184 м²
€ 730,811
Дуплекс 2 комнатыв Дубай, ОАЭ
Дуплекс 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 79 м²
€ 375,555
Дуплекс 5 комнатв Дубай, ОАЭ
Дуплекс 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 425 м²
€ 5,377,110
Дуплекс 4 комнатыв Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 405 м²
€ 5,642,005
Дуплекс 3 комнатыв Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 152 м²
€ 470,369
Дуплекс 4 комнатыв Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 201 м²
€ 594,150
Дуплекс 3 комнатыв Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 186 м²
€ 2,054,789
Дуплекс 3 комнатыв Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 279 м²
€ 3,082,157
Дуплекс 4 комнатыв Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 204 м²
€ 477,168

Параметры недвижимости в ОАЭ

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