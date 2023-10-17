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Жильё в Город Всеволожск, Россия

квартиры
644
дома
3
647 объектов найдено
Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/6
Продаётся просторная однокомнатная квартира нестандартной планировки в монолитном новом д…
€53,500
Квартира 3 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/12
€75,041
Квартира 3 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 12/12
€70,606
Квартира 3 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 11/12
€78,907
Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 12/12
€40,155
Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 7/12
€66,678
Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 12/12
€37,114
Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 7/7
€61,773
Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 12/12
€54,451
Квартира 4 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 4 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 12/12
€97,973
Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 12/12
€58,317
Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 6/12
€66,494
Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 12/12
€58,127
Квартира 3 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 12/12
€78,967
Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 12/12
€41,355
Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 12/12
€66,245
Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 12/12
€67,869
Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 7/7
€51,422
Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/12
€66,224
Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 12/12
€49,746
Квартира 4 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 4 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 12/12
€83,652
Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 12/12
€58,127
Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 12/12
€58,679
Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 12/12
€46,955
Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 12/12
€63,073
Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 12/12
€36,291
Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 12/12
€51,540
Квартира 4 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 4 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 12/12
€88,949
Квартира 3 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 7/7
€74,801
Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 7/7
€48,370

Параметры недвижимости в Город Всеволожск, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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