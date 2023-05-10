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Квартиры в Троицкий административный округ, Россия

поселение Вороновское
9
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9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в поселение Вороновское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Вороновское, Россия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 7
€ 750,904
Квартира в поселение Вороновское, Россия
Квартира
поселение Вороновское, Россия
Площадь 301 м²
Количество этажей 5
€ 9,510,532
Квартира в поселение Вороновское, Россия
Квартира
поселение Вороновское, Россия
Площадь 392 м²
Количество этажей 5
€ 16,197,664
Квартира в поселение Вороновское, Россия
Квартира
поселение Вороновское, Россия
Площадь 193 м²
Количество этажей 5
€ 3,380,382
Квартира в поселение Вороновское, Россия
Квартира
поселение Вороновское, Россия
Площадь 139 м²
Количество этажей 5
€ 3,828,184
Квартира в поселение Вороновское, Россия
Квартира
поселение Вороновское, Россия
Площадь 214 м²
Количество этажей 5
€ 4,372,451
Квартира 4 комнаты в поселение Вороновское, Россия
Квартира 4 комнаты
поселение Вороновское, Россия
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Количество этажей 60
€ 2,864,468
Квартира 1 комната в поселение Вороновское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Вороновское, Россия
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 8
€ 578,668
Квартира 1 комната в поселение Вороновское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Вороновское, Россия
Комнаты 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 13
€ 1,049,808

Параметры недвижимости в Троицкий административный округ, Россия

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