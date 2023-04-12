Купить таунхаус в России

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51 объект найдено
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Таунхаус 3 комнаты
городской округ Сочи, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 2
€ 342,451
Таунхаус, 70 м кВ, 2 этажа и эксплуатируемая крыша, с возможностью возвести полноценный 3 й…
Таунхаус 5 комнат
Мосрентген, Россия
5 Количество комнат
128 м²
Количество этажей 3
€ 185,961
Код объекта в БД Агентства: 226-715, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
Таунхаус
Сочи, Россия
160 м²
Количество этажей 2
€ 446,675
Комплекс таунхаусов бизнес класса в Хостинском районе. Сдан, договор купли продажи, полная…
Таунхаус 4 комнаты
Фёдоровское городское поселение, Россия
4 Количество комнат
92 м²
Количество этажей 2
€ 122,931
Арт. 43364630. Предлагаем Вашему вниманию таунхаус в ЖК Фёдоровское. СРОЧНО!!!!! СОБСТВЕННО…
Таунхаус 5 комнат
Зеленоградск, Россия
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 273,800
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
Таунхаус 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 148,634
Таунхаус "Морской Бриз". Всего в 200 метрах от моря, в г Зеленоградске, ул. Гагари…
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м²
Количество этажей 2
€ 117,788
Продается таунхаусы В КП ПРАГА. Готовые , с документами на собственность . Площадь 91 кв…
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м²
Количество этажей 2
€ 117,788
Продается таунхаусы В КП ПРАГА. Готовые , с документами на собственность . Площадь 91 кв…
Таунхаус
Выборг, Россия
201 м²
€ 78,229
Арт. 35777250 Уважаемый Покупатель! Представляю каменный дом рядом с Выборгом. Дом располож…
Таунхаус
Выборг, Россия
201 м²
€ 78,229
Арт. 35776835 Уважаемый Покупатель! Представляю каменный дом рядом с Выборгом. Дом располо…
Таунхаус 5 комнат
Зеленоградск, Россия
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 240,274
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
Таунхаус 4 комнаты
Светлогорск, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 133,994
Таунхаус в городе Светлогорске в респектабельном районе коттеджной застройки. Дом общей площ…
Таунхаус 6 комнат
Калининград, Россия
6 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 150,869
Продаётся дом секция 180 kв.м, в Ленинградском районе Калининграда. Построен на основании пр…
Таунхаус 13 комнат
Sosenki, Россия
13 Количество комнат
286 м²
Количество этажей 3
€ 423,552
Код объекта в БД Агентства: 108-759, Калужское шоссе, 5 км от МКАД, Дубровка ЖК (Сосенки). …
Таунхаус 7 комнат
Sosenki, Россия
7 Количество комнат
247 м²
Количество этажей 3
€ 502,898
Код объекта в БД Агентства: 108-858, Калужское шоссе, 5 км от МКАД, Дубровка ЖК (Сосенки). …
Таунхаус
Novopokrovskoe, Россия
104 м²
Количество этажей 3
€ 68,729
Предлагаем к продаже 2 и 3 этаж, отдельный вход, без ремонта, свободной планировки. Имеется …
Таунхаус 5 комнат
Мосрентген, Россия
5 Количество комнат
143 м²
Количество этажей 3
€ 239,380
Код объекта в БД Агентства: 226-714, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
Таунхаус 5 комнат
Мосрентген, Россия
5 Количество комнат
129 м²
Количество этажей 3
€ 203,953
Код объекта в БД Агентства: 226-712, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
Таунхаус 5 комнат
Мосрентген, Россия
5 Количество комнат
145 м²
Количество этажей 3
€ 240,553
Код объекта в БД Агентства: 226-711, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
Таунхаус
Кирполье, Россия
202 м²
€ 164,839
Арт. 24194043 Дуплекс 201,9 м2 в ИЖС на участке 6 соток со всеми коммуникациями без внутрен…
Таунхаус 3 комнаты
Комсомольск, Россия
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 34,644
Продам блок-секцию в п. Комсомольск 17 км от Калининграда. Дом из блоков, перекрытия железоб…
Таунхаус 3 комнаты
Балтийск, Россия
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 33,415
Таунхаус в тихом месте города Балтийска у самого залива в экологически чистом районе. На лич…
Таунхаус 6 комнат
поселение Сосенское, Россия
6 Количество комнат
185 м²
Количество этажей 3
€ 435,845
Код объекта в БД Агентства: 720-401, Калужское шоссе, 4 км от МКАД, Никольское КП (Николо-Хо…
Таунхаус
Afonino, Россия
92 м²
Количество этажей 2
€ 122,931
Продаётся таунхаус на этапе строительства в коттеджном посёлке "Баден-Баден" общей площадью …
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м²
Количество этажей 3
€ 94,992
Продаётся таунхаус на этапе строительства в КП "Баден-Баден" общей площадью 73 кв. м. с прил…
Таунхаус 5 комнат
Апрелевка, Россия
5 Количество комнат
127 м²
Количество этажей 3
€ 324,090
Код объекта в БД Агентства: 719-801, Киевское шоссе, 29 км от МКАД, Парк Апрель КП (Апрелевк…
Таунхаус
Сертоловское городское поселение, Россия
647 м²
€ 1,329,886
Арт. 3337546 Дорогой наш покупатель! Предлагается к продаже уютный 4-этажный загородный дом…
Таунхаус
Подновье, Россия
220 м²
Количество этажей 3
€ 217,811
Таунхаус повышенной комфортности, удобное расположение - на набережной гребного канала в Сло…
Таунхаус
Подновье, Россия
160 м²
Количество этажей 3
€ 166,403
Таунхаус повышенной комфортности, удобное расположение - на набережной гребного канала в Сло…
Таунхаус 4 комнаты
Большое Исаково старокаменная 35, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 113,990
Продам Таунхаус 165 кв.метров, ул. Цветочная. Автономное отопление (электрический котел) Сеп…
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