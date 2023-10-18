Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Ростов-на-Дону
  5. Квартиры

Квартиры в Ростов-на-Дону, Россия

Квартира В архив
Очистить
7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с двором, с кредитом / ипотекой в Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 3 комнаты с двором, с кредитом / ипотекой
Ростов-на-Дону, Россия
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
Продаю 3х комнатную квартиру с отличным ремонтом, в востребованном районе. Заменена вся эл…
€49,214
Квартира 2 комнаты с двором в Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 2 комнаты с двором
Ростов-на-Дону, Россия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 4/9
Срочно. Идём на снижение цены т.к. встречная сделка на покупку. В продаже 2-х комнатная квар…
€47,368
Квартира 1 комната в Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 1 комната
Ростов-на-Дону, Россия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 8/10
В кирпичном доме, с хорошим ремонтом. В квартире при продаже остается встроенный шкаф куп…
€38,113
Квартира 1 комната с кредитом / ипотекой в Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 1 комната с кредитом / ипотекой
Ростов-на-Дону, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 9/9
Срочная продажа однокомнатной квартиры гостиничного типа, с ремонтом. Частично остается мебе…
€22,557
Квартира 2 комнаты с кредитом / ипотекой в Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 2 комнаты с кредитом / ипотекой
Ростов-на-Дону, Россия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/10
Заходи и живи. Отличная, ухоженная квартира. Очень редкая планировка, с хорошим дорогим рем…
€59,210
Квартира 2 комнаты в Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 2 комнаты
Ростов-на-Дону, Россия
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Продается квартира в отличном доме 2010г,потолки 3,3м,большая лоджия,закрытая территория кир…
€36,910
Квартира 2 комнаты в Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 2 комнаты
Ростов-на-Дону, Россия
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 9/10
Вся мебель остается, нормальное состояние квартиры, м/пл окна. кухня-гостиная, спальня, балк…
€32,668

Параметры недвижимости в Ростов-на-Дону, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти