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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в России

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Romanovskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Romanovskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 9/9
  Панельный 2/9/9 Адрес: ул. Ойбек Шохмедцентр Савдогар Банк Кол-во комнат: 2 Са…
€853
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Васкелово, Россия
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Васкелово, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/12
  Новостройка 2/5/12 Адрес: NRG Ойбек Кол-во комнат: 2 Этаж: 5 Этажность: 12 …
€1,232
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