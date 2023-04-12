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Купить квартиру с видом на море в России

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10 объектов найдено
Квартирав Сочи, Россия
Квартира
Сочи, Россия
72 м² 3/8 Этаж
€ 97,227
Продается апартамент в самом центре п. Лазаревское, до моря 200м. В минуте ходьбы Аквапарк, …
Квартира 2 комнатыв Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2 Количество комнат 45 м² 8/13 Этаж
€ 144,164
СТАТУС - КВАРТИРА, возможна любая ипотека. Распланирована: кухня-гостиная, спальня, гардероб…
Квартира 3 комнатыв Сочи, Россия
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
3 Количество комнат 76 м² 8/12 Этаж
€ 153,105
Стоимость действительна только до конца января!!! Квартира с косметическим ремонтом. Из окон…
Квартира 1 комнатав Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1 Количество комнат 20 м² 3/3 Этаж
€ 67,053
Квартира-студия в 3-этажном доме комфорт-плюс класса + терраса . Планировка свободная, отде…
Квартира 3 комнатыв Сочи, Россия
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
3 Количество комнат 70 м² 7/12 Этаж
€ 282,692
Продаётся видовая 3-к квартира с отличным ремонтом в центральном районе! Квартира находится …
Квартира 6 комнатв Сочи, Россия
Квартира 6 комнат
Сочи, Россия
6 Количество комнат 600 м² 6/6 Этаж
€ 1,229,307
Продается 2-х уровневый пентхаус премиум класса общей площадью 600 кв.м. в микрорайоне Бытха…
Квартира 2 комнатыв Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2 Количество комнат 44 м² 3/8 Этаж
€ 100,580
Квартира с ремонтом и мебелью. Комнаты изолированы. Кухня проходная. Открытый вид на море. П…
Квартира 3 комнатыв Сочи, Россия
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
3 Количество комнат 220 м² 6/7 Этаж
€ 268,212
Отличная квартира в доме с лифтом и охраной. Инфраструктура района развита. В квартире выпол…
Квартира 3 комнатыв Центральный федеральный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Центральный федеральный округ, Россия
3 Количество комнат 95 м² Количество этажей 3
€ 338,570
Продается прекрасная двухуровневая квартира в Которе, общей площадью 92 м2. Квартира располо…
Квартирав Москва, Россия
Квартира
Москва, Россия
95 м² Количество этажей 3
€ 4,797
Продается прекрасная двухуровневая квартира в Которе, общей площадью 92 м2. Квартира располо…

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