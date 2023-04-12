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Купить квартиру с видом на горы в России

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2 Количество комнат 77 м² 5/7 Этаж
€ 118,460
2-х комнатная видовая квартира с широкими панорамными окнами. Вид на горы. Кухня 14,1 кв м …
Квартира 1 комнатав Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1 Количество комнат 29 м² 16/16 Этаж
€ 88,287
На срочной продаже квартира в ЖК Босфор. Класс застройки - комфорт. Дома расположены в посел…
Квартира 1 комнатав Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1 Количество комнат 46 м² 3/5 Этаж
€ 65,936
Апартаменты в центральном Сочи - район Макаренко. В шаговой доступности вся инфраструктура р…
Квартира 1 комнатав Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1 Количество комнат 29 м² 17/17 Этаж
€ 94,992
На срочной продаже квартира в ЖК Босфор. Класс застройки - комфорт. Дома расположены в посел…

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