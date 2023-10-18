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Жилая
Россия
Ростов-на-Дону
Жильё в Ростов-на-Дону, Россия
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44 объекта найдено
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Дом с двором, с видеонаблюдением, с кредитом / ипотекой
Ростов-на-Дону, Россия
200 м²
2
Продаю добротный жилой дом с шикарным ремонтом и полностью мебелирован. Дом с удачной продум…
€123,034
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Дом с кредитом / ипотекой
Ростов-на-Дону, Россия
69 м²
1
Продаю дом под чистовую отделку от проверенного застройщика с гарантией качества. В доме три…
€56,003
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Дом с кредитом / ипотекой
Ростов-на-Дону, Россия
93 м²
2
Продаю дом под чистовую отделку от проверенного застройщика. В доме 4 комнаты, кухня- столов…
€70,003
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Дом с двором, с кредитом / ипотекой
Ростов-на-Дону, Россия
65 м²
1
Жилой дом 65кв.м., 2018 года постройки, в доме две спальни, кухня, с/уз. раздельный, с части…
€69,461
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Дом
Ростов-на-Дону, Россия
150 м²
2
Продается двух этажный дом площадью 150м2. Перекрытия меж этажей плиты. Фундамент глубиной 2…
€115,191
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Дом с двором
Ростов-на-Дону, Россия
300 м²
2
Продается двух этажный кирпичный дом с полноценным цокольным этажом. В доме пять больших изо…
€85,662
Рекомендовать
Дом с подвалом
Ростов-на-Дону, Россия
107 м²
1
Продается одноэтажный дом 107м2 на четырех сотках земли пот чистовую отделку. Полностью кирп…
€66,746
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с двором, с кредитом / ипотекой
Ростов-на-Дону, Россия
3
50 м²
4/5
Продаю 3х комнатную квартиру с отличным ремонтом, в востребованном районе. Заменена вся эл…
€49,214
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с двором
Ростов-на-Дону, Россия
2
53 м²
4/9
Срочно. Идём на снижение цены т.к. встречная сделка на покупку. В продаже 2-х комнатная квар…
€47,368
Рекомендовать
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
110 м²
1
Продается одноэтажный трех комнатный дом с раздельным санузлом. Просторная кухня гостиная пл…
€41,524
Рекомендовать
Дом с террасой, с двором, с кредитом / ипотекой
Ростов-на-Дону, Россия
120 м²
1
Продаю жилой дом. В доме свежий, дорогой ремонт, 4 комнаты,2с/у., кухня с выходом на террасу…
€119,958
Рекомендовать
Дом с двором
Ростов-на-Дону, Россия
310 м²
2
Продается двух этажный кирпичный дом с полноценным цокольным этажом. В доме пять больших изо…
€87,354
Рекомендовать
Дом с двором
Ростов-на-Дону, Россия
92 м²
2
Дом построен в два этажа на 3 сотках земли. Планировка первого этажа холл, санузел, гардероб…
€57,558
Рекомендовать
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
100 м²
1
Новый дом под чистовую отделку 100м2 три изолированных комнаты с кухней 30м2 на участке 6.2 …
€72,803
Рекомендовать
Дом с двором
Ростов-на-Дону, Россия
70 м²
1
Продается жилой дом с отличным ремонтом и хорошей планировкой. В доме большая кухня-студия 3…
€65,025
Рекомендовать
Дом с кондиционером
Ростов-на-Дону, Россия
55 м²
1
Добротный крепкий дом с хорошим дорогим ремонтом,имеется погреб,остается встроенная кухня и …
€90,738
Рекомендовать
Дом с двором
Ростов-на-Дону, Россия
150 м²
2
В доме 4 комнаты, 3 санузла, гардеробная, гостиная, кухня, топочная. В доме сделан качествен…
€142,258
Рекомендовать
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
120 м²
2
Дом, 4 комнаты, 2 санузла, кухня, гостиная, все коммуникации в доме. Дом располагается в СНТ…
€57,558
Рекомендовать
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
72 м²
2
В продаже кирпичный двух этажный дом с тремя комнатами и всеми удобствами в доме. Толщена ст…
€41,524
Рекомендовать
Дом с двором
Ростов-на-Дону, Россия
77 м²
1
Продажа нового кирпичного дома под чистовую отделку с всеми коммуникациями заведенными в дом…
€50,558
Рекомендовать
Дом с двором
Ростов-на-Дону, Россия
73 м²
1
2014г постройки кирпичный дом в один этаж, на двух сотках земли. Три раздельные комнаты,про…
€70,003
Рекомендовать
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
160 м²
2
Дом в два этажа построен 2018 г полностью из кирпича толщиной стен в 1.5 кирпича. Облицован …
€118,420
Рекомендовать
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
200 м²
3
Кирпичный трех этажный дом 2015 г. На первом этаже кухня-гостиная, зал, санузел. Второй этаж…
€85,560
Рекомендовать
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
90 м²
2
Кирпичный в два кирпича двух этажный жилой дом 2002 года постройки,железобетонное перекрытия…
€59,114
Рекомендовать
Дом с двором, с баней, с кредитом / ипотекой
Ростов-на-Дону, Россия
240 м²
3
В продаже дом,три этажа: 1-й эт.: большой холл, кухня, комната отдыха,с/уз. 2-й эт.: три про…
€114,070
Рекомендовать
Дом с подвалом, с кредитом / ипотекой
Ростов-на-Дону, Россия
200 м²
2
В продаже дом исключительно из чистого кирпича построен по всем гостам. В доме два этажа+по…
€112,005
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Дом с подвалом
Ростов-на-Дону, Россия
255 м²
3
В продаже жилой дом. 1-эт.: большая кухня-столовая, спальня, с/уз. 2-й.: две спальни, больша…
€83,071
Рекомендовать
Дом с двором, с кредитом / ипотекой
Ростов-на-Дону, Россия
110 м²
1
В продаже отличный дом из кирпича от проверенного застройщика с улучшенной планировкой, под …
€76,252
Рекомендовать
Дом с двором, с кредитом / ипотекой
Ростов-на-Дону, Россия
80 м²
2
Срочная продажа Двух этажный дом по цене 1-этажного,ухоженный с ремонтом в востребованном ме…
€65,336
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Дом с двором, с кредитом / ипотекой
Ростов-на-Дону, Россия
80 м²
1
Новый одноэтажный дом 2020 года постройки под чистовую отделку. В доме три комнаты, кухня…
€58,336
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Параметры недвижимости в Ростов-на-Дону, Россия
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