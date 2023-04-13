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Купить земельный участок в России

367 объектов найдено
Земельные участкив Пушкино, Россия
Земельные участки
Пушкино, Россия
€ 2,438,577
Код объекта в БД Агентства: 102-813, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Бельгийская Деревня к/п …
Земельные участкив Kipenskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Kipenskoe selskoe poselenie, Россия
€ 29,928
Участок прямоугольный, высокий, сухой. Заезд с шоссе. Рядом автобусная остановка. Электри…
Земельные участкив Санкт-Петербург, Россия
Земельные участки
Санкт-Петербург, Россия
€ 570,849
Арт. 40104563 Уважаемый покупатель. Участок под строительство. Зона общественно-деловой …
Земельные участкив Uschevicy, Россия
Земельные участки
Uschevicy, Россия
€ 7,205
Участок 15 соток, на нем имеется электричество 15кВт.,хоз. постройка. Участок категории Л…
Земельные участкив городской округ Бор, Россия
Земельные участки
городской округ Бор, Россия
2 500 м²
€ 1,995
Продаётся участок 25 соток в живописном месте. Подходит под строительство дома или дачи. Рас…
Земельные участкив Nurminskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Nurminskoe selskoe poselenie, Россия
€ 12,858
Арт. 41857429 Уважаемый покупатель! Успейте приобрести участок в отличной транспортной дост…
Земельные участкив Токсовское городское поселение, Россия
Земельные участки
Токсовское городское поселение, Россия
€ 52,961
Арт. 41654427 Вашему вниманию предлагается участок в современном  коттеджном посе…
Земельные участкив Nurminskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Nurminskoe selskoe poselenie, Россия
€ 5,321
Арт. 41655570 Уважаемый покупатель! Успейте приобрести участок по суперакции- цена за сотку…
Земельные участкив Arhipiha, Россия
Земельные участки
Arhipiha, Россия
3 000 м²
€ 22,723
Очень хороший участок. Продам участок 30 соток в д.Архириха Городецкого района, ЛПХ, рядом а…
Земельные участкив Нижний Новгород, Россия
Земельные участки
Нижний Новгород, Россия
500 м² Количество этажей 1
€ 44,338
Представляем вашему вниманию к продаже участок с жилым домом в Копосово. Дом старенький, но …
Земельные участкив Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
€ 127,471
Арт. 41228229 Самый уединенный (тупиковый) участок в деревне Мендсары, который с двух сторо…
Земельные участкив Ladoga, Россия
Земельные участки
Ladoga, Россия
€ 26,603
Арт. 45949967. КП Любимово, участок ровной формы, к участку подведен ГАЗ, ВОДА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.
Земельные участкив поселение Краснопахорское, Россия
Земельные участки
поселение Краснопахорское, Россия
€ 189,355
Код объекта в БД Агентства: 368-935, Калужское шоссе, 24 км от МКАД, Цветочный к/п. …
Земельные участкив Приморское городское поселение, Россия
Земельные участки
Приморское городское поселение, Россия
€ 354,702
Арт. 41409926 Уникальная возможность приобрести большой участок земли с зимним качественным…
Земельные участкив Сочи, Россия
Земельные участки
Сочи, Россия
€ 155,690
Продается абсолютно ровный участок, расположенный в самом зеленом микрорайоне г.Сочи - Мацес…
Земельные участкив Шишкин Лес, Россия
Земельные участки
Шишкин Лес, Россия
€ 177,351
Код объекта в БД Агентства: 512-304, Калужское шоссе, 30 км от МКАД, Терехово (Шишкин лес). …
Земельные участкив Сочи, Россия
Земельные участки
Сочи, Россия
€ 130,483
Продается земельный участок 8 соток, в г.Сочи, пос. Лоо, с. Кучук-Дере. Участок расположен в…
Земельные участкив Fedurinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Fedurinskiy selsovet, Россия
1 200 м²
€ 20,506
В прекрасном живописном месте, на берегу Горьковского моря, на территории Союза физкультурно…
Земельные участкив Fedurinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Fedurinskiy selsovet, Россия
2 400 м²
€ 41,012
В прекрасном живописном месте, на берегу Горьковского моря, на территории Союза физкультурно…
Земельные участкив Ленинское, Россия
Земельные участки
Ленинское, Россия
€ 160,724
Арт. 40898789 Уважаемый покупатель! Сейчас самое время сделать себе подарок - купить роско…
Земельные участкив Сочи, Россия
Земельные участки
Сочи, Россия
€ 249,105
Участок в с. Васильевка Лазаревский р-н г. Сочи 12.3 сот., СНТ, ровный, уклон 5-10 градусо…
Земельные участкив Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия
€ 5,431
Продается участок в собственности в прямой продаже. Ленинградская область, Гатчинский район…
Земельные участкив Fedurinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Fedurinskiy selsovet, Россия
700 м²
€ 16,627
Продается земельный участок 765 кв.м в д. Фалино-Пестово.   До берега Горьковского моря 100 …
Земельные участкив Bolsheelninskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
1 200 м²
€ 16,627
Продается земельный участок в Нижегородской области, Кстовский район, д. Малая Ельня общей п…
Земельные участкив Нивенское, Россия
Земельные участки
Нивенское, Россия
€ 14,410
Продаётся земельный участок 12 соток( ширина 30 на 40) в п. Нивенское с нулевым циклом - пли…
Земельные участкив Fundrikovo, Россия
Земельные участки
Fundrikovo, Россия
600 м²
€ 2,217
В продаже участок земли 6 соток в д. Фундриково Семеновского р-на Нижегородский области. Дер…
Земельные участкив Berezovka, Россия
Земельные участки
Berezovka, Россия
1 500 м²
€ 5,542
Продам ровный участок в деревне Березовка Богородского района. Соседние дома уже построены. …
Земельные участкив Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
€ 160,724
Арт. 39557663 Буквально в нескольких километрах от г. Гатчина, на первой линии Ленинградско…
Земельные участкив Всеволожск, Россия
Земельные участки
Всеволожск, Россия
€ 221,689
Арт. 39950005 Предлагается к продаже земельный участок 19,5 соток около ж/д станции Бернгар…
Земельные участкив Вартемяги, Россия
Земельные участки
Вартемяги, Россия
€ 43,784
10 км. от Санкт-Петербурга по Новоприозерской трассе и по староприозерской дорогк также м…

Недвижимость в России

Ежегодно аналитики составляют различные обзоры относительно состояния рынка жилья и коммерческой недвижимости в России. Каков прогноз специалистов на ближайшее время? Какими будут цены на квартиры и офисы в 2019 году? Какие города пользуются наибольшим спросом среди переселенцев из разных уголков страны и зарубежья? Где выгодно купить дом в России? Что выбрать: столицу или регионы? Попробуем разобраться.

Как выбрать недвижимость в России

После просмотра объявлений о продаже квартир можно сделать вывод, что приобрести жилье сегодня можно в любой точке когда-то самой большой страны в СССР. Согласно опросам, лучшие города для жизни в России — это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Сочи, Калининград, Белгород. Жилье здесь практически никогда не дешевеет. Самая дешевая недвижимость находится в небольших населенных пунктах, находящихся на большом расстоянии от столицы и крупных областных центров. Исключение — жилье на берегу моря в России. Здесь продажа квартир и домов — самый выгодный бизнес, который будет процветать в любой кризис. Статистика говорит, что спрос на домик у моря сохранялся даже в самые непростые для российской экономики годы.

В настоящее время, помимо внутренней миграции, сделки с недвижимостью также часто совершают и иностранные граждане. Закон о недвижимости в России позволяет гражданам других государств приобретать жилье в собственность. Продажа квартир и домов гражданам Украины также не возбраняется. К слову, впоследствии собственная квартира может ускорить получение вида на жительство. Единственный нюанс — налог на недвижимость. Он взимается только при продаже недвижимого имущества иностранцами и составляет 30%. Кто освобожден от такого налога? Тот, кто проводит на территории РФ не менее чем 183 дня в году.

Для того чтобы не ошибиться с выбором жилья, лучше всего обращаться в надежное агентство. Специалистам известна актуальная ситуация на рынке и динамика цен в том или ином регионе. Кстати говоря, инвестиции в недвижимость могут стать хорошей опорой для пенсионеров, мечтающих о дополнительном доходе.

Статистика и тенденции рынка недвижимости в РФ

Вторичный рынок жилья в первой половине 2019 года показал небольшой, но стабильный рост в 1-2%. Падение стоимости квадратного метра на вторичном рынке зафиксировано только в нескольких регионах.

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