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Жилая
Россия
район Ростокино
Квартиры
Квартиры в район Ростокино, Россия
Квартира
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30 объектов найдено
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Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
1
41 м²
2/10
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 1-к квартира №87 общ…
€217,836
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
1
44 м²
2/10
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 1-к квартира №86 общ…
€233,307
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
1
51 м²
2/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 1-к квартира №6 обще…
€289,953
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
3
84 м²
8/10
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 3-к квартира №114 об…
€456,247
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
2
60 м²
7/10
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №111 об…
€447,292
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
2
57 м²
6/10
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №109 об…
€349,848
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
1
44 м²
4/10
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 1-к квартира №98 общ…
€226,781
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
3
84 м²
2/10
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 3-к квартира №91 общ…
€421,879
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
1
49 м²
2/10
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 1-к квартира №89 общ…
€278,424
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
2
77 м²
2/10
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №88 общ…
€454,774
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
2
66 м²
14/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №77 общ…
€349,321
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковка, возможен торг
район Ростокино, Россия
4
122 м²
13/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 4-к квартира №76 общ…
€606,916
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
1
64 м²
11/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 1-к квартира №62 общ…
€416,110
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
2
68 м²
11/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №60 общ…
€339,421
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
2
69 м²
10/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №58 общ…
€348,466
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковка, возможен торг
район Ростокино, Россия
3
104 м²
10/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 3-к квартира №57 общ…
€531,730
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
1
46 м²
9/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 1-к квартира №47 общ…
€224,503
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
2
68 м²
8/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №43 общ…
€332,946
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
2
68 м²
8/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №42 общ…
€336,739
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
2
69 м²
7/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №40 общ…
€345,744
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
1
46 м²
6/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 1-к квартира №29 общ…
€222,691
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
2
69 м²
5/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №28 общ…
€343,363
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
2
69 м²
4/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №21 общ…
€342,002
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
2
68 м²
4/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №17 общ…
€327,954
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
1
46 м²
4/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 1-к квартира №15 общ…
€221,106
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
2
69 м²
2/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №7 обще…
€321,671
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
2
79 м²
2/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №4 обще…
€392,238
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
1
46 м²
2/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 1-к квартира №1 обще…
€207,899
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
2
68 м²
2/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №3 обще…
€308,395
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
2
68 м²
2/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №2 обще…
€311,940
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Параметры недвижимости в район Ростокино, Россия
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