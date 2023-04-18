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Купить дом в Rabitickoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 3 комнатыв Izvara, Россия
Дом 3 комнаты
Izvara, Россия
3 Количество комнат 99 ванных комнат 86 м² 1/1 Этаж
€ 40,165
Продам отличный большой зимний дом на земельном  участке 36 соток ЛПХ  …

Параметры недвижимости в Rabitickoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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