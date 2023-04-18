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Купить недвижимость в Rabitickoe selskoe poselenie, Россия

2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Rabiticy, Россия
Квартира 2 комнаты
Rabiticy, Россия
2 Количество комнат 52 м² 1/3 Этаж
€ 27,892
От СПБ 60 км в Волосовском районе, в д. Рабитицы , посёлок с развитой инфраструктурой, прод…
Дом 3 комнатыв Izvara, Россия
Дом 3 комнаты
Izvara, Россия
3 Количество комнат 99 ванных комнат 86 м² 1/1 Этаж
€ 40,165
Продам отличный большой зимний дом на земельном  участке 36 соток ЛПХ  …

Параметры недвижимости в Rabitickoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
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