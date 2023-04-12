Купить дом с бассейном в России

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54 объекта найдено
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Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат
1 027 м²
Количество этажей 3
€ 391,143
Код объекта в БД Агентства: 526-404, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…
Дом 10 комнат
поселение Филимонковское, Россия
10 Количество комнат
880 м²
Количество этажей 4
€ 2,381,748
Код объекта в БД Агентства: 581-704, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Творчество КП (Жуковка)…
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат
1 090 м²
Количество этажей 3
€ 558,776
Код объекта в БД Агентства: 526-403, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
1 Этаж
€ 166,920
Представляем Вашему вниманию проект жилого комплекса прямо в центре города. Комплекс располо…
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
1 Этаж
€ 289,000
Новый проект жилого комплекса в центре Алании. Проект состоит из одного 5-ти этажного блока …
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
4 Этаж
€ 291,500
На продажу выставлена квартира-дуплекс, расположенная на четвертом-пятом этажах пятиэтажного…
Дом 13 комнат
поселение Первомайское, Россия
13 Количество комнат
939 м²
Количество этажей 2
€ 1,341,062
Код объекта в БД Агентства: 560-327, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Изумрудная долина к/п (…
Дом 9 комнат
Laptevo, Россия
9 Количество комнат
650 м²
€ 1,061,674
Код объекта в БД Агентства: 371-816, Калужское шоссе, 10 км от МКАД, Милорадово. …
Дуплекс 5 комнат
Владикавказ, Россия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
235 м²
6 Этаж
€ 385,000
Представляем вашему вниманию квартиру-дуплекс, расположенную на шестом этаже шестиэтажного ж…
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
1 Этаж
€ 215,000
Новый проект жилого комплекса в самом начале своего строительства в центре Аланьи. Проект со…
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
3 Этаж
€ 231,000
Представляем вашему вниманию квартиру-дуплекс, расположенную на третьем-четвертом этажах жил…
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
55 м²
1 Этаж
€ 199,000
Представляем вам новый проект жилого комплекса в самом центре Аланьи. Комплекс будет состоят…
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 395,999
Представляем вашему вниманию новый проект жилого комплекса, расположившийся на горе близ Ала…
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
1 Этаж
€ 215,000
В самом центре туристического города начинает свое строительство красивый комплекс с инфраст…
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
1 Этаж
€ 232,000
Обратите внимание на новый проект в нашем каталоге. Этот современный красивый комплекс распо…
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
104 м²
4 Этаж
€ 374,998
Спешим сообщить Вам, что закончилось строительство нового уникального комплекса в самом серд…
Дуплекс 5 комнат
Владикавказ, Россия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
4 Этаж
€ 340,000
Вы когда-нибудь представляли себе жизнь у моря, с видом на Средневековую крепость, да ещё и …
Дуплекс 5 комнат
Владикавказ, Россия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
60 м²
4 Этаж
€ 252,000
Представляем Вашему вниманию новый проект в самом сердце города от одного из наилучших застр…
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
4 Этаж
€ 198,000
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса премиум класса в центре Алании. П…
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
4 Этаж
€ 195,381
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в центре Алании. Помимо своего пр…
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
4 Этаж
€ 235,000
Представляем вам проект в самом центре Аланьи расположившийся на территории в 1.127 м² . …
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
4 Этаж
€ 252,130
Мы счастливы представить вам наш новый проект, который будет располагаться в одной из самой …
Дуплекс 5 комнат
Владикавказ, Россия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
4 Этаж
€ 235,000
В нашем каталоге появился дуплекс планировки 3+2 класса люкс в центре Аланьи. Этот район отл…
Дом 8 комнат
Novoglagolevo, Россия
8 Количество комнат
868 м²
Количество этажей 3
€ 1,832,114
Код объекта в БД Агентства: 203-933, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Новоглаголево к/п (Новог…
Дом 9 комнат
поселение Сосенское, Россия
9 Количество комнат
930 м²
Количество этажей 3
€ 2,346,858
Код объекта в БД Агентства: 171-415, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
Дом
городской округ Истра, Россия
80 м²
Количество этажей 2
€ 60,895
Продается земельный участок 8 соток с двухэтажным домом 80 кв.м. Территория облагорожена, вы…
Дом 9 комнат
поселение Сосенское, Россия
9 Количество комнат
930 м²
Количество этажей 2
€ 2,793,879
Код объекта в БД Агентства: 171-417, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
Дом 8 комнат
поселение Десёновское, Россия
8 Количество комнат
1 280 м²
Количество этажей 3
€ 3,296,777
Код объекта в БД Агентства: 140-945, Калужское шоссе, 15 км от МКАД, Ваутутинки к/п (Ватутин…
Дом 8 комнат
Мартемьяново, Россия
8 Количество комнат
487 м²
Количество этажей 2
€ 949,919
Код объекта в БД Агентства: 285-904, Киевское шоссе, 27 км от МКАД, Мартемьяново. …
Дом 6 комнат
поселение Десёновское, Россия
6 Количество комнат
394 м²
Количество этажей 2
€ 447,021
Код объекта в БД Агентства: 177-804, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, МосДачТрест к/п (Троицк…
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