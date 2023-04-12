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Купить дом с видом на море в России

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5 объектов найдено
Дом 7 комнатв Сочи, Россия
Дом 7 комнат
Сочи, Россия
7 Количество комнат 274 м² Количество этажей 3
€ 446,675
Дом, в микрорайоне Светлана - улица Учительская -274 кв м - до моря 1,5 км - 3 этажа - расч…
Дом 7 комнатв Сочи, Россия
Дом 7 комнат
Сочи, Россия
7 Количество комнат 282 м² Количество этажей 3
€ 565,789
Дом расположен в тихом месте спального района города Сочи, р-он Мамайка. Дом в чистовой отд…
Дом 8 комнатв городской округ Сочи, Россия
Дом 8 комнат
городской округ Сочи, Россия
8 Количество комнат 282 м² Количество этажей 3
€ 1,012,464
В респектабельном микрорайоне курортного города Сочи продается объект с земельным участко…
Домв Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
180 м²
€ 614,653
Дом на берегу Черного моря с ремонтом и мебелью. Дом в коттеджном городке. Коттедж расположе…
Коттеджв Бестужевское, Россия
Коттедж
Бестужевское, Россия
300 м²
€ 497,310
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