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Жильё в Подольск, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Подольск, Россия
Дом 2 комнаты
Подольск, Россия
2 Количество комнат 50 м² Количество этажей 9
€ 104,454
На продажу предлагается уютная квартира в прекрасном районе с развитой инфраструктурой: школ…

Параметры недвижимости в Подольск, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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