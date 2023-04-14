Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Приволжский федеральный округ
городской округ Нижний Новгород
Дома
Купить дом в городской округ Нижний Новгород, Россия
Нижний Новгород
42
Дом
Очистить
52 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом
Нижний Новгород, Россия
15 м²
Количество этажей 1
€ 4,302
Продаю участок с дачным домиком СНТ Березовая пойма. Домик полуразрушенный, участок заросший…
Вилла
городской округ Нижний Новгород, Россия
191 м²
Количество этажей 2
€ 386,041
Внесен задаток до 31 мая 2023 г. ! Предлагаю Вашему вниманию земельный участок площадью 28 …
Дом
Нижний Новгород, Россия
126 м²
Количество этажей 2
€ 99,268
Продается уютный и просторный дом. В тихом месте. Крыша оцинкованное железно очень толстое .…
Дом
Нижний Новгород, Россия
64 м²
Количество этажей 2
€ 60,664
Хорошее место расположения. Рядом микрорайон Гордеевский. Центральная канализация. Водопрово…
Дом
Нижний Новгород, Россия
88 м²
Количество этажей 2
€ 49,413
Дом в СНТ 40 лет Победы Сормовский район г.Н.Новгород. Дом 88,1м2 (см. схемы): …
Нижний Новгород, Россия
42 м²
Количество этажей 1
€ 33,089
Продается часть дома в Новом Доскино. Отдельный вход. Участок земли под огородничество. …
Дом
Нижний Новгород, Россия
62 м²
Количество этажей 1
€ 66,178
Мечтаете жить в доме, но в черте города? Для Вас есть отличное предложение! Уважаемые поку…
Нижний Новгород, Россия
57 м²
Количество этажей 1
€ 32,538
В продаже часть дома в центре Сормовского района. Общая площадь 57 кв м, в доме 2 изолирован…
Дом
Нижний Новгород, Россия
160 м²
Количество этажей 2
€ 93,753
В продажу отличный жилой двухэтажный дом, площадью 160 м2, в черте г .Нижний Новгород, СНТ С…
Нижний Новгород, Россия
50 м²
Количество этажей 1
€ 37,501
В продаже 1/2 дома в двухэтажном доме , весь первый этаж с отдельным входом . Общая площадь …
Дом
Нижний Новгород, Россия
10 м²
Количество этажей 1
€ 4,302
Продаю участок с дачным домиком СНТ Березовая пойма. Домик полуразрушенный, участок заросший…
Нижний Новгород, Россия
140 м²
Количество этажей 2
€ 49,634
Продаю часть дома в Сормовском районе. Отдельный вход, теплый гараж, пристрой( 2эт + манса…
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м²
Количество этажей 2
€ 115,812
Продается таунхаусы В КП ПРАГА. Готовые , с документами на собственность . Площадь 91 кв…
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м²
Количество этажей 2
€ 115,812
Продается таунхаусы В КП ПРАГА. Готовые , с документами на собственность . Площадь 91 кв…
Дом
Нижний Новгород, Россия
180 м²
Количество этажей 2
€ 51,288
Большой дом в Новое Доскино, шесть комнат. Отопление газ. Построен гараж. Колодец около до…
Дом
Нижний Новгород, Россия
87 м²
Количество этажей 2
€ 29,229
В продаже 2-х этажный дом 87, 7 кв.м., на участке земли размером 1, 5 сотки. Все коммуникаци…
Дом
Нижний Новгород, Россия
33 м²
Количество этажей 2
€ 4,412
СТ Дубрава, 10 мин. от остановки автобуса, на участке яблони, дом требует ремонта
Вилла
Нижний Новгород, Россия
340 м²
Количество этажей 2
€ 216,128
В продаже дом в частном секторе в автозаводском районе. Дом 1996 года постройки , в 2021 год…
Дом
Нижний Новгород, Россия
101 м²
Количество этажей 2
€ 103,662
Чистая продажа! Один взрослый собственник! Продаётся очень уютный дом для круглогодичного …
Вилла
Beshencevo, Россия
150 м²
Количество этажей 2
€ 101,890
Дом 2 этажа кирпич, перекрытия ж/б , фундамент цельная плита , подвал 50 метров, крыша о…
Дом
Нижний Новгород, Россия
309 м²
Количество этажей 2
€ 276,863
Предлагается к продаже 2-х этажный кирпичный дом в центре Советского района, который выполне…
Дом
Novopokrovskoe, Россия
238 м²
Количество этажей 2
€ 242,985
Чистая продажа! Один взрослый собственник! В собственности более 5 лет! Дом 2 этажа + цок…
Вилла
Novopokrovskoe, Россия
323 м²
Количество этажей 3
€ 332,138
Чистая продажа! Один взрослый собственник! В собственности более 5 лет! Продается загород…
Дом
Нижний Новгород, Россия
50 м²
Количество этажей 1
€ 49,727
Продается дом в автозаводском районе по улице Стригинская. Добротный бревенчатый дом на у…
Таунхаус
Novopokrovskoe, Россия
104 м²
Количество этажей 3
€ 68,111
Предлагаем к продаже 2 и 3 этаж, отдельный вход, без ремонта, свободной планировки. Имеется …
Дом
Нижний Новгород, Россия
20 м²
€ 14,951
предлагаются к продаже земельные участки, номер 217 и 214 в садовом товариществе Маяк на 9…
Дом
Нижний Новгород, Россия
285 м²
Количество этажей 1
€ 99,675
Продаю добротный большой кирпичный дом 1981 года постройки на ул.Писарева (Ленинский район, …
Дом
Нижний Новгород, Россия
18 м²
Количество этажей 1
€ 8,749
Продается дача в СНТ "Сокол 1". Земельный участок 572а - 606 кв.м. На территории участка …
Вилла
городской округ Нижний Новгород, Россия
302 м²
Количество этажей 3
€ 343,324
Продаётся коттедж в Нижегородской области, д.Сартаково. Коттеджный поселок Серебряный ключ, …
Вилла
Нижний Новгород, Россия
468 м²
Количество этажей 2
€ 221,267
В продаже замок в черте города с шикарным дизайнерским ремонтом . Ижс , вода центральная , с…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в городской округ Нижний Новгород, Россия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты