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Купить дом в городской округ Нижний Новгород, Россия

Нижний Новгород
42
52 объекта найдено
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
15 м² Количество этажей 1
€ 4,302
Продаю участок с дачным домиком СНТ Березовая пойма. Домик полуразрушенный, участок заросший…
Виллав городской округ Нижний Новгород, Россия
Вилла
городской округ Нижний Новгород, Россия
191 м² Количество этажей 2
€ 386,041
Внесен задаток до 31 мая 2023 г. !  Предлагаю Вашему вниманию земельный участок площадью 28 …
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
126 м² Количество этажей 2
€ 99,268
Продается уютный и просторный дом. В тихом месте. Крыша оцинкованное железно очень толстое .…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
64 м² Количество этажей 2
€ 60,664
Хорошее место расположения. Рядом микрорайон Гордеевский. Центральная канализация. Водопрово…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
88 м² Количество этажей 2
€ 49,413
Дом в СНТ 40 лет Победы Сормовский район г.Н.Новгород.              Дом 88,1м2 (см. схемы): …
в Нижний Новгород, Россия
Нижний Новгород, Россия
42 м² Количество этажей 1
€ 33,089
Продается часть дома в Новом Доскино. Отдельный вход.   Участок земли под огородничество.   …
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
62 м² Количество этажей 1
€ 66,178
Мечтаете жить в доме, но в черте города? Для Вас есть   отличное предложение! Уважаемые поку…
в Нижний Новгород, Россия
Нижний Новгород, Россия
57 м² Количество этажей 1
€ 32,538
В продаже часть дома в центре Сормовского района. Общая площадь 57 кв м, в доме 2 изолирован…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
160 м² Количество этажей 2
€ 93,753
В продажу отличный жилой двухэтажный дом, площадью 160 м2, в черте г .Нижний Новгород, СНТ С…
в Нижний Новгород, Россия
Нижний Новгород, Россия
50 м² Количество этажей 1
€ 37,501
В продаже 1/2 дома в двухэтажном доме , весь первый этаж с отдельным входом . Общая площадь …
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
10 м² Количество этажей 1
€ 4,302
Продаю участок с дачным домиком СНТ Березовая пойма. Домик полуразрушенный, участок заросший…
в Нижний Новгород, Россия
Нижний Новгород, Россия
140 м² Количество этажей 2
€ 49,634
Продаю часть дома в Сормовском районе.   Отдельный вход, теплый гараж, пристрой( 2эт + манса…
Таунхаусв Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м² Количество этажей 2
€ 115,812
Продается таунхаусы   В КП ПРАГА. Готовые , с документами на собственность .   Площадь 91 кв…
Таунхаусв Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м² Количество этажей 2
€ 115,812
Продается таунхаусы   В КП ПРАГА. Готовые , с документами на собственность .   Площадь 91 кв…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
180 м² Количество этажей 2
€ 51,288
Большой дом в Новое Доскино, шесть комнат.   Отопление газ. Построен гараж. Колодец около до…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
87 м² Количество этажей 2
€ 29,229
В продаже 2-х этажный дом 87, 7 кв.м., на участке земли размером 1, 5 сотки. Все коммуникаци…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
33 м² Количество этажей 2
€ 4,412
СТ Дубрава, 10 мин. от остановки автобуса, на участке яблони, дом требует ремонта
Виллав Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
340 м² Количество этажей 2
€ 216,128
В продаже дом в частном секторе в автозаводском районе. Дом 1996 года постройки , в 2021 год…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
101 м² Количество этажей 2
€ 103,662
Чистая продажа! Один взрослый собственник! Продаётся очень уютный дом для круглогодичного …
Виллав Beshencevo, Россия
Вилла
Beshencevo, Россия
150 м² Количество этажей 2
€ 101,890
Дом 2 этажа кирпич, перекрытия ж/б   , фундамент цельная плита , подвал 50 метров, крыша   о…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
309 м² Количество этажей 2
€ 276,863
Предлагается к продаже 2-х этажный кирпичный дом в центре Советского района, который выполне…
Домв Novopokrovskoe, Россия
Дом
Novopokrovskoe, Россия
238 м² Количество этажей 2
€ 242,985
Чистая продажа! Один взрослый собственник! В собственности более 5 лет! Дом 2 этажа + цок…
Виллав Novopokrovskoe, Россия
Вилла
Novopokrovskoe, Россия
323 м² Количество этажей 3
€ 332,138
Чистая продажа! Один взрослый собственник! В собственности более 5 лет! Продается загород…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
50 м² Количество этажей 1
€ 49,727
Продается дом в автозаводском районе по улице Стригинская.  Добротный бревенчатый дом на у…
Таунхаусв Novopokrovskoe, Россия
Таунхаус
Novopokrovskoe, Россия
104 м² Количество этажей 3
€ 68,111
Предлагаем к продаже 2 и 3 этаж, отдельный вход, без ремонта, свободной планировки. Имеется …
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
20 м²
€ 14,951
предлагаются к продаже земельные участки,   номер 217 и 214 в садовом товариществе Маяк на 9…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
285 м² Количество этажей 1
€ 99,675
Продаю добротный большой кирпичный дом 1981 года постройки на ул.Писарева (Ленинский район, …
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
18 м² Количество этажей 1
€ 8,749
Продается дача в СНТ "Сокол 1". Земельный участок 572а - 606 кв.м. На территории участка …
Виллав городской округ Нижний Новгород, Россия
Вилла
городской округ Нижний Новгород, Россия
302 м² Количество этажей 3
€ 343,324
Продаётся коттедж в Нижегородской области, д.Сартаково. Коттеджный поселок Серебряный ключ, …
Виллав Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
468 м² Количество этажей 2
€ 221,267
В продаже замок в черте города с шикарным дизайнерским ремонтом . Ижс , вода центральная , с…

Параметры недвижимости в городской округ Нижний Новгород, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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