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Купить недвижимость в районе Некрасовка, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в район Некрасовка, Россия
Квартира 1 комната
район Некрасовка, Россия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 11/19
Расположение: Некрасовка 6-10 мин Лухмановская 21-30 мин Ул. Дмитриевского от 30 мин Прода…
€96,370

Параметры недвижимости в район Некрасовка, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная

Расположенная в 5 км от МКАД Некрасовка является одним из наиболее перспективных районов Москвы: там идет активное строительство нового жилья и сопутствующей инфраструктуры. При этом изменение архитектурного облика района не слишком сказалось на уровне цен на недвижимость, и в Некрасовке можно приобрести квартиру в 5 мин. езды от метро за весьма умеренные деньги.

Преимущества недвижимости в данном районе

Кроме финансовой доступности жилья, главными плюсами Некрасовки являются:

  • налаженная транспортная сеть, включающая метрополитен, ж/д транспорт и т.д.;
  • широкий выбор недвижимости, позволяющий купить квартиру-вторичку с отделкой в районе Некрасовка недорого, студию или даже дом;
  • сильно улучшившаяся в последние годы инфраструктура: в районе появились не только новые супермаркеты, аптеки, храмы, спортзалы и проч., но и 3 новых парка;
  • инвестиционная перспективность. Стать собственником недвижимости в этом районе более чем выгодно: в дальнейшем ее стоимость не уменьшится, а возрастет, причем это касается не только жилья, но и офисов, помещений под магазины и т.д. Неудивительно, что продажа коммерческой недвижимости в Некрасовке в последние несколько лет резко активизировалась.

Доступные варианты и цены

Среди жилой недвижимости на первичном и вторичном рынке доминируют студии и 1-4-комнатные квартиры в старых домах и новостройках, хотя вполне реально купить двухэтажный дом в районе Некрасовка в Москве. Для покупки небольшой студии площадью 27 кв.м достаточно иметь 102-103 тыс. евро; однокомнатная квартира стоит 117-120 тыс. евро, двухкомнатная — 137-162 тыс. евро. Даже 4-комнатную квартиру пока еще можно купить недорого — за 200 тыс. евро. Коммерческая недвижимость представлена офисными помещениями, складами, помещениями под магазин, салон красоты и т.д.

Популярные ЖК

Среди современных жилых комплексов по продажам лидирует «Некрасовка». Его застройщик стремится, с одной стороны, предоставить максимально широкий выбор квартир с отделкой и актуальной планировкой, а с другой — создать своеобразный «город в городе», комфортное и самодостаточное место проживания. Среди желающих купить двухкомнатную квартиру от застройщика в ЖК Некрасовка преобладает молодежь и семьи с детьми: их привлекает низкая стоимость жилья и перспективы микрорайона.

Независимо от того, что вам нужно: студия в новостройке в Некрасовке, двухкомнатная квартира-вторичка или собственный дом, портал REALTING позволит быстро подобрать нужный объект.

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