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Купить недвижимость в Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия

Любань
2
7 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Любань, Россия
Квартира 1 комната
Любань, Россия
1 Количество комнат 36 м² 2/2 Этаж
€ 18,866
Прямая продажа. Продается уютная однокомнатная квартира в центре Любани общей площадью 35,8…
Квартира 2 комнатыв Selco, Россия
Квартира 2 комнаты
Selco, Россия
2 Количество комнат 56 м² 2/4 Этаж
€ 33,490
Прямая продажа! Цена снижена до конца года. Документы готовы. Одно из лучших предложений д…
Дом 2 комнатыв Любань, Россия
Дом 2 комнаты
Любань, Россия
2 Количество комнат 91 ванных комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 23,443
Продается дом 45 кв.м. и участок 15 соток ИЖС в центре г. Любань. Дом требует ремонта, но …
Квартира 3 комнатыв Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 3 комнаты
Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 52 м² 1/2 Этаж
€ 17,861
Продается трхкомнатная квартира в г. Любань пос. Красная дача д.8. Дом кирпичный, двухэтажн…
Дом 3 комнатыв Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 91 ванных комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 21,210
Продается зимний бревенчатый дом в д. Сустье-Конец Тосненского р-на, Любанское городское по…
Дом 4 комнатыв Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты
Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат 93 м² 1/2 Этаж
€ 59,724
Продается двухэтажный дом 2015 года постройки для круглогодичного проживания ИЖС в дер. Б…
Квартира 1 комнатав Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
1 Количество комнат 41 м² 1/3 Этаж
€ 8,372
Прямая продажа! Одно из лучших предложений уютной однокомнатной квартиры в уникальном мест…

Параметры недвижимости в Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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