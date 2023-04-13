Купить недвижимость в Ленинский район, Россия

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528 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Калиновка, Россия
2 Количество комнат
62 м²
8/9 Этаж
€ 118,604
Лучшее предложение района ! Продается уютная 2 комнатная квартира (Евротрешка) с КЛАДОВКОЙ (…
Дом 6 комнат
Горки Ленинские, Россия
6 Количество комнат
362 м²
Количество этажей 3
€ 537,879
Продается кирпичный дом 362м2. Выполнен качественный ремонт. На участке 12 соток: баня 120м2…
Дом
Ленинский район, Россия
450 м²
Количество этажей 2
€ 610,566
На продажу предлагается загородный дом, построенный по индивидуальному проекту из высококаче…
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат
61 м²
€ 144,336
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат
41 м²
€ 116,877
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат
60 м²
€ 141,749
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат
56 м²
€ 135,215
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 3 комнаты
Ленинский район, Россия
3 Количество комнат
68 м²
€ 167,270
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат
61 м²
€ 143,886
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат
59 м²
€ 137,665
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат
41 м²
€ 116,264
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат
60 м²
€ 141,749
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат
56 м²
€ 134,386
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 3 комнаты
Ленинский район, Россия
3 Количество комнат
68 м²
€ 166,264
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат
39 м²
€ 112,673
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат
61 м²
€ 142,807
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат
60 м²
€ 140,863
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат
41 м²
€ 115,651
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат
59 м²
€ 136,616
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат
42 м²
€ 117,299
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат
56 м²
€ 133,556
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат
60 м²
€ 140,420
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат
60 м²
€ 139,977
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат
61 м²
€ 142,088
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат
60 м²
€ 138,392
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат
40 м²
€ 115,595
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат
38 м²
€ 112,265
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат
35 м²
€ 103,944
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат
65 м²
€ 159,913
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат
35 м²
€ 106,061
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
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Параметры недвижимости в Ленинский район, Россия
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