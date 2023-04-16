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Купить недвижимость в городской округ Химки, Россия

Химки
8
8 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Химки, Россия
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
2 Количество комнат 40 м² 4/5 Этаж
€ 79,522
В продаже двухкомнатная квартира. Квартира нуждается в частичном косметическом ремонте. Окна…
Квартира 2 комнатыв Химки, Россия
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
2 Количество комнат 56 м² 2/17 Этаж
€ 113,761
Номер лота: 4097352, Елена : Свободная продажа. Солнечная система. Красивый ЖК со свой инфра…
Дом 2 комнатыв Химки, Россия
Дом 2 комнаты
Химки, Россия
2 Количество комнат 64 м² Количество этажей 23
€ 182,876
Продается просторная 2-х ком. квартира г. Химки, мкрн. Юбилейный, раздельные комнаты, гардер…
Квартира 2 комнатыв Химки, Россия
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
2 Количество комнат 73 м² Количество этажей 7
€ 89,317
Продается просторная квартира в ЖК Загородный квартал. Бизнес-класс жилья. Московская област…
Квартира 3 комнатыв Химки, Россия
Квартира 3 комнаты
Химки, Россия
3 Количество комнат 89 м² Количество этажей 7
€ 92,313
Продается просторная квартира в ЖК Загородный квартал. Бизнес-класс жилья. Московская област…
Квартира 2 комнатыв Химки, Россия
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
2 Количество комнат 75 м² Количество этажей 7
€ 86,977
Продается хорошая квартира в ЖК Загородный квартал. Бизнес-класс жилья. Московская область, …
Квартира 2 комнатыв Химки, Россия
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
2 Количество комнат 71 м² Количество этажей 7
€ 87,896
Продается хорошая квартира в ЖК Загородный квартал. Бизнес-класс жилья. Московская область, …
Квартира 1 комнатав Химки, Россия
Квартира 1 комната
Химки, Россия
1 Количество комнат 56 м² Количество этажей 29
€ 120,900
Продается 1-комнатная квартира с функциональной планировкой в ЖК «Маяк», расположенном в Хим…

Параметры недвижимости в городской округ Химки, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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