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Россия
Северо-Западный федеральный округ
Квартиры
Купить квартиру в Калининградская область, Россия
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251 объект найдено
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Квартира 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат
1/2 Этаж
€ 26,492
Продам однокомнатную квартиру в Московском районе Калининграда рядом с заливом в ПГТ Прибреж…
Квартира 4 комнаты
Калининград, Россия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
9/10 Этаж
€ 410,124
Трёхуровневая квартира Брутальная гармония в лучшем жилом комплексе Калининграда - Цветной Б…
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
6/8 Этаж
€ 78,700
Эксклюзивное предложение в самом востребованном и зелёном районе города ! Предлагаем к покуп…
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
2 Количество комнат
4/8 Этаж
€ 76,483
Эксклюзивное предложение в самом востребованном и зелёном районе города ! Предлагаем к покуп…
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат
1/8 Этаж
€ 42,010
Предлагаем рассмотреть для покупки очень аккуратную , комфортную однокомнатную квартиру на у…
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат
5/5 Этаж
€ 10,530
Продается комната на ул Севастьянова, в центре города, метраж 12 метров, комната в шестикомн…
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат
2/2 Этаж
€ 58,748
Продам 1-ком.квартиру в историческом центре Зеленоградска. Площадь: 30 кв.м. Квартира в неме…
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
2 Количество комнат
1/5 Этаж
€ 46,555
Продам двухкомнатную квартиру с улучшенной планировкой по ул.Алданская. Расположена на 1 эта…
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат
3/8 Этаж
€ 58,748
Продажа 1 комнатной квартиры в самом востребованном и зеленом Центральном районе города, по …
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат
9/9 Этаж
€ 32,145
Продам 1 комнатную квартиру на ул. Батальная 68, большая комната 17 м, кухня 7м всего 32 м. …
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
2 Количество комнат
4/5 Этаж
€ 33,242
Продам светлую, просторную 2х.к,кв с изолированными комнатами. В квартире жилое состояние, н…
Квартира 1 комната
Малое Исаково, Россия
1 Количество комнат
€ 32,145
Продам однокомнатную квартиру шикарной площади) 42,6 м2! Кухня почти 10 м2, комната 19,8 м2.…
Квартира 3 комнаты
Зеленоградск, Россия
3 Количество комнат
4/7 Этаж
€ 158,507
Продам красивую, комфортабельную трехкомнатную квартиру Жемчужное сияние на берегу Балтийско…
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
2 Количество комнат
5/16 Этаж
€ 53,205
Предлагается к продаже 2 комнатная квартира в новом 16 этажном доме на 5 этаже с автономным …
Квартира 2 комнаты
Черняховск, Россия
2 Количество комнат
2/6 Этаж
€ 25,494
Продам 2-комнатную квартиру в немецком доме, расположенном в центре Черняховска. Площадь: 62…
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
2 Количество комнат
4/5 Этаж
€ 56,531
Продажа 2 комнатной квартиры по улице Алданская( поселок А. Космодемьяновского). Дом 1995 го…
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
2 Количество комнат
8/9 Этаж
€ 76,483
Продам 2-х комнатную квартиру с АВТОНОМНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ в кирпичном доме 2016 года. Парковка з…
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат
2/4 Этаж
€ 73,157
Продажа 1 комнатной квартиры в Центральном районе , по улице Менделеева! Квартира от застрой…
Квартира 3 комнаты
Калининград, Россия
3 Количество комнат
2/5 Этаж
€ 77,591
Место имеет значение! Ул. Университетская, самый центр Калининграда! Предлагаем для покупки …
Квартира 2 комнаты
Гурьевск, Россия
2 Количество комнат
7/7 Этаж
€ 49,880
г. Гурьевск, ул. Гурьева, район "Парка Сенситивного развития". Предлагаем рассмотр…
Квартира 1 комната
Гурьевск, Россия
1 Количество комнат
3/7 Этаж
€ 31,036
Предлагаем для покупки компактную, уютную квартиру- студию в г. Гурьевске. Семиэтажный дом с…
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
2 Количество комнат
6/9 Этаж
€ 48,772
При выборе квартиры очень важно МЕСТО! Квартира, которую мы предлагаем для покупки, располож…
Квартира 3 комнаты
Калининград, Россия
3 Количество комнат
3/8 Этаж
€ 66,507
Предлагаем к продаже 3-х комнатную просторную квартиру на 3-ем этаже, пер .Ганзейский, 70. Д…
Квартира 3 комнаты
Калининград, Россия
3 Количество комнат
8/9 Этаж
€ 91,447
Люблю продавать квартиры, в которых с удовольствием жила бы сама. Именно такую квартиру, пре…
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат
4/9 Этаж
€ 52,651
Скоро, очень скоро мы построим город…. будет завершено строительство следующей очеред…
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат
2/9 Этаж
€ 53,205
ПРОДАЖА ОТ СОБСТВЕННИКА! Любые виды расчётов Продается 1-комнатная квартира (40 кв.м) по адр…
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат
5/8 Этаж
€ 54,092
В продаже 1-комнатная квартира с автономным отоплением! в новом доме! С евроремонтом! В одно…
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат
2 ванных комнат
8/11 Этаж
€ 83,133
Квартира в уникальном микрорайоне с полноценной живой средой. Адрес Счастья первый из шести …
Квартира 3 комнаты
Калининград, Россия
3 Количество комнат
3/5 Этаж
€ 47,663
Продаю отличную трёхкомнатную квартиру, улучшенной планировки, на 3 этаже 5 этажного кирпичн…
Квартира 3 комнаты
Светлогорск, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 127,471
3 комнатная квартира в Светлогорске, в новом микрорайоне Светлогорск 3, малоэтажная застройк…
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Параметры недвижимости в Калининградская область, Россия
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