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Купить квартиру в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Большая Вруда, Россия
Квартира 3 комнаты
Большая Вруда, Россия
3 Количество комнат 55 м² 2/5 Этаж
€ 27,908
Продам 3 ком квартиру в д.Большая Вруда Волосовский район Ленинградской области 85 км от С…

Параметры недвижимости в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия

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