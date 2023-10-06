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Жилая
Португалия
Студии
Квартиры-студии в Португалии
Северный
10
Порту
4
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
3
Студия
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17 объектов найдено
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Студия 1 ванная
Мадейра, Португалия
1
39 м²
Этот комплекс расположен в самом центре города Фуншал, в окружении музеев, культурных центро…
€210,000
Рекомендовать
Студия 1 комната
Сетубал, Португалия
1
1
84 м²
Этот туристический комплекс расположен в Сесимбре, прямо рядом с пляжем. Он состоит из: …
€420,000
Рекомендовать
Студия 1 комната
Алентежу, Португалия
1
1
90 м²
Пляж или сельская местность? Зачем выбирать, когда можно иметь и то, и другое! Этот извес…
€280,000
Рекомендовать
Студия 1 комната
Лиссабон, Португалия
1
1
24 м²
Этот туристический комплекс расположен в центре Каркавелуш, известного своим широким выбором…
€175,000
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фуншал, Португалия
1
1
39 м²
2
Этот комплекс расположен в самом центре города Фуншал, в окружении музеев, культурных центро…
€210,000
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Порту, Португалия
1
45 м²
2/4
ЗОЛОТАЯ ВИЗА! СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Это особняк из 4х этажей. На нижнем этаже находится действую…
€390,000
Рекомендовать
Студия 1 комната в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
1
1
40 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350K Полностью отремонтированная квартира в самом центре Порту …
€350,000
Рекомендовать
Студия 2 спальни с балконом, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2
2
58 м²
Отель расположен по адресу Rua De Belmonte 103, в самом сердце исторического центра города П…
€32,00 млн
Рекомендовать
Студия 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2
2
91 м²
1
Комплекс Bons-Jardins, разработанный для того, чтобы дать жильцам ощущение сельской жизни в …
€420,50 млн
Рекомендовать
Студия 2 комнаты с лифтом, с кондиционером, в центре города
Порту, Португалия
2
1
42 м²
4
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 350 000 € Квартира студия с …
€250,000
1
Рекомендовать
Студия 1 комната с лифтом, с кондиционером, в центре города
Порту, Португалия
1
1
47 м²
4
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 350 000 € Квартира студия,…
€250,000
Рекомендовать
Студия 1 комната с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Португалия, Португалия
1
1
32 м²
2/5
квартира-студия расположена в одном из самых знаменитых районов Лиссабона, Санта-Мария-Майо…
€351,200
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Седофейта, Санто-Ильдефонсо, Се, Мирагая, Сан-Николау и Витория, Португалия
1
1
67 м²
3/3
Студия в строящемся доме расположена на 3-м этаже здания. Солнечная ориентацией на запад …
€508,250
Рекомендовать
Студия 1 спальня с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Vila Nova de Gaia, Португалия
1
1
2/4
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
€356,800
Рекомендовать
Студия 1 спальня с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
1
1
1/4
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
€612,080
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Tamega e Sousa, Португалия
2
1
4/6
Студия с одной дополнительной комнатой с 44 кв.м, в 300 м от метро Aliados! Студия имеет:…
€245,000
Рекомендовать
Студия 1 комната
Лиссабон, Португалия
1
1
37 м²
3/8
Современный жилой комплекс включает в себя 38 роскошных апартаментов с высокими техническими…
€365,000
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