Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Португалия
  4. Студии

Квартиры-студии в Португалии

Северный
10
Порту
4
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
3
Студия В архив
Очистить
17 объектов найдено
Студия 1 ванная в Мадейра, Португалия
Студия 1 ванная
Мадейра, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этот комплекс расположен в самом центре города Фуншал, в окружении музеев, культурных центро…
€210,000
Студия 1 комната в Сетубал, Португалия
Студия 1 комната
Сетубал, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этот туристический комплекс расположен в Сесимбре, прямо рядом с пляжем. Он состоит из: …
€420,000
Студия 1 комната в Алентежу, Португалия
Студия 1 комната
Алентежу, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Пляж или сельская местность? Зачем выбирать, когда можно иметь и то, и другое! Этот извес…
€280,000
Студия 1 комната в Лиссабон, Португалия
Студия 1 комната
Лиссабон, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этот туристический комплекс расположен в центре Каркавелуш, известного своим широким выбором…
€175,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фуншал, Португалия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фуншал, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2
Этот комплекс расположен в самом центре города Фуншал, в окружении музеев, культурных центро…
€210,000
Студия 1 ванная в Порту, Португалия
Студия 1 ванная
Порту, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
ЗОЛОТАЯ ВИЗА! СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Это особняк из 4х этажей. На нижнем этаже находится действую…
€390,000
Студия 1 комната в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Студия 1 комната в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350K Полностью отремонтированная квартира в самом центре Порту …
€350,000
Студия 2 спальни с балконом, в центре города в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Студия 2 спальни с балконом, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Отель расположен по адресу Rua De Belmonte 103, в самом сердце исторического центра города П…
€32,00 млн
Студия 2 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Студия 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 1
Комплекс Bons-Jardins, разработанный для того, чтобы дать жильцам ощущение сельской жизни в …
€420,50 млн
Студия 2 комнаты с лифтом, с кондиционером, в центре города в Порту, Португалия
Студия 2 комнаты с лифтом, с кондиционером, в центре города
Порту, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 350 000 € Квартира студия с …
€250,000
Студия 1 комната с лифтом, с кондиционером, в центре города в Порту, Португалия
Студия 1 комната с лифтом, с кондиционером, в центре города
Порту, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 350 000 € Квартира студия,…
€250,000
Студия 1 комната с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Португалия, Португалия
Студия 1 комната с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Португалия, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/5
 квартира-студия расположена в одном из самых знаменитых районов Лиссабона, Санта-Мария-Майо…
€351,200
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Седофейта, Санто-Ильдефонсо, Се, Мирагая, Сан-Николау и Витория, Португалия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Седофейта, Санто-Ильдефонсо, Се, Мирагая, Сан-Николау и Витория, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/3
Студия в строящемся доме расположена на 3-м этаже здания. Солнечная ориентацией на запад …
€508,250
Студия 1 спальня с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Vila Nova de Gaia, Португалия
Студия 1 спальня с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Vila Nova de Gaia, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
€356,800
Студия 1 спальня с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Студия 1 спальня с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
€612,080
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Tamega e Sousa, Португалия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Tamega e Sousa, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/6
Студия с одной дополнительной комнатой с 44 кв.м, в 300 м от метро Aliados! Студия имеет:…
€245,000
Студия 1 комната в Лиссабон, Португалия
Студия 1 комната
Лиссабон, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/8
Современный жилой комплекс включает в себя 38 роскошных апартаментов с высокими техническими…
€365,000

Параметры недвижимости в Португалии

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти