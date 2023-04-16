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Купить квартиру в Sao Clemente, Португалия

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 10 Этаж
€ 460,000
Квартира с 2 спальнями находится на 10 этаже, что позволяет иметь прекрасный вид на море, и …
Квартира 3 спальнив Loule, Португалия
Квартира 3 спальни
Loule, Португалия
2 ванных комнат 115 м²
€ 320,000
Квартира с тремя спальнями, одна из них с ванной комнатой, состоящая из прихожей, просторной…
Квартира 3 спальнив Loule, Португалия
Квартира 3 спальни
Loule, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 285,000

Параметры недвижимости в Sao Clemente, Португалия

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с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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