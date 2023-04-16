Купить дом в Sao Bras de Alportel, Португалия

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11 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
138 м²
€ 645,000
Вилла с 3 спальнями, бассейном и террасой Сан-Брас-де-Альпортель Строящаяся двухквартирная в…
Вилла 6 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
267 м²
€ 597,500
Дом, состоящий из двух этажей и мансарды с независимыми входами. Первый этаж состоит из тр…
Вилла 6 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
346 м²
Количество этажей 1
€ 680,000
Отдельно стоящий одноэтажный дом в Сан-Брас-де-Альпортель находится на большом участке земли…
Вилла 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
4 ванных комнат
225 м²
Количество этажей 3
€ 1,000,000
Moradia T3 por estrear, inserida numa quinta na zona de São Brás de Alportel. Esta moradia d…
Вилла 2 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
112 м²
€ 410,000
This villa is composed only of a ground floor, with an annex, garage, and a beautiful and la…
Вилла 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
1 ванных комнат
112 м²
€ 410,000
Вилла в традиционном стиле, расположенная в типичной деревне Алгарве Сан-Браш-де-Алпортел. …
Вилла 8 спален
Alportel, Португалия
8 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 435,000
Вилла 3 спальни
Alportel, Португалия
2 ванных комнат
180 м²
€ 470,000
Типичный алгарвийский дом, расположенный в тихом районе. Он состоит из кухни, трех спален, д…
Дом 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
2 ванных комнат
193 м²
€ 650,000
Ферма с отличным расположением и видом на горы, с 5000 м2. Недалеко от тихой деревни S. Brá…
Вилла 9 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
295 м²
€ 450,000
4 Городские товары для продажи в Бордейре, Санта-Барбара-де-Нексе: - Склад - Дом с 4 спа…
Вилла 5 комнат
Sao Bras de Alportel, Португалия
5 Количество комнат
8 ванных комнат
650 м²
€ 348,000
***Recently Reduced from 495,000*** This project currently sits as a skeleton, presenting…
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