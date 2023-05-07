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Дома в Portimao, Португалия

32 объекта найдено
Дом 3 спальни в Mexilhoeira Grande, Португалия
Дом 3 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 147 м²
€ 690,000
Дом 3 спальни в Mexilhoeira Grande, Португалия
Дом 3 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
€ 690,000
Вилла 4 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 4 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 287 м²
€ 2,500,000
Вилла 4 спальни в Mexilhoeira Grande, Португалия
Вилла 4 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
€ 1,100,000
Вилла 11 спален в Portimao, Португалия
Вилла 11 спален
Portimao, Португалия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 383 м²
€ 2,950,000
Вилла 4 комнаты в Portimao, Португалия
Вилла 4 комнаты
Portimao, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
€ 625,000
Вилла 6 спален в Portimao, Португалия
Вилла 6 спален
Portimao, Португалия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 3/3
€ 630,000
Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 589,500
Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 639,500
Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 609,500
Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 524,500
Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 619,500
Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 599,500
Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 629,500
Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 609,500
Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 649,500
Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 589,500
Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 774,500
Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 524,500
Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 529,500
Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 629,500
Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 649,500
Вилла 4 спальни в Mexilhoeira Grande, Португалия
Вилла 4 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
Комнаты 4
€ 3,888,800
Вилла в Portimao, Португалия
Вилла
Portimao, Португалия
Площадь 2 293 м²
€ 1,400,000
Вилла 3 комнаты в Mexilhoeira Grande, Португалия
Вилла 3 комнаты
Mexilhoeira Grande, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 193 м²
€ 460,000
Вилла 3 комнаты в Mexilhoeira Grande, Португалия
Вилла 3 комнаты
Mexilhoeira Grande, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 193 м²
€ 455,000
Вилла 3 комнаты в Portimao, Португалия
Вилла 3 комнаты
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 319 м²
€ 390,000
Вилла 3 комнаты в Portimao, Португалия
Вилла 3 комнаты
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€ 143,500
Вилла 3 комнаты в Mexilhoeira Grande, Португалия
Вилла 3 комнаты
Mexilhoeira Grande, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
€ 349,000
Вилла 2 комнаты в Mexilhoeira Grande, Португалия
Вилла 2 комнаты
Mexilhoeira Grande, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
€ 349,000

Параметры недвижимости в Portimao, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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