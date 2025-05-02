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Дома с бассейном в Portimao, Португалия

Mexilhoeira Grande
3
4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Portimao, Португалия
Дом 5 комнат
Portimao, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,34 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Portimao, Португалия
Дом 6 комнат
Portimao, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$958,990
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Mexilhoeira Grande, Португалия
Дом 6 комнат
Mexilhoeira Grande, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,35 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Portimao, Португалия
Дом 5 комнат
Portimao, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$998,478
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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