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Portimao
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Portimao
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45 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Portimao, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
Количество этажей 6
€ 190,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
81 м²
2/8 Этаж
€ 189,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
9/17 Этаж
€ 425,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Portimao, Португалия
5 ванных комнат
287 м²
€ 2,500,000
Отличная возможность владеть совершенно новой современной виллой, расположенной в роскошном …
Квартира 4 спальни
Portimao, Португалия
5 ванных комнат
€ 1,500,000
Квартира в частном кондоминиуме, расположенном в привилегированном районе с панорамным видом…
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
201 м²
Количество этажей 2
€ 599,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната
Portimao, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
1/3 Этаж
€ 105,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Portimao, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
2/6 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
2/3 Этаж
€ 495,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
4 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 3
€ 1,100,000
Эта вилла расположена в очень тихом жилом районе, в тупике. На первом этаже мы находим при…
Квартира 1 спальня
Portimao, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
Количество этажей 3
€ 270,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Portimao, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
1/3 Этаж
€ 290,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
Количество этажей 1
€ 495,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 11 спален
Portimao, Португалия
8 ванных комнат
383 м²
€ 2,950,000
Отдельная вилла с видом на Прайя да Роша в Портимао. Этот отель расположен в уникальном и …
Квартира 1 комната
Portimao, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
1/3 Этаж
€ 125,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
96 м²
10/11 Этаж
€ 450,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
4/9 Этаж
€ 265,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 комнаты
Portimao, Португалия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
255 м²
€ 625,000
A modern four bedroom villa for sale in Monte Canelas, just fifteen minutes from the popular…
Вилла 6 спален
Portimao, Португалия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
3/3 Этаж
€ 630,000
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 589,500
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 639,500
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 609,500
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 524,500
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 619,500
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 599,500
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 629,500
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 609,500
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 649,500
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 589,500
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 774,500
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Параметры недвижимости в Portimao, Португалия
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