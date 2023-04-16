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Купить недвижимость в Портимане, Португалия

Portimao
39
45 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Portimao, Португалия
Квартира 1 спальня
Portimao, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² Количество этажей 6
€ 190,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 81 м² 2/8 Этаж
€ 189,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² 9/17 Этаж
€ 425,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 4 спальни
Portimao, Португалия
5 ванных комнат 287 м²
€ 2,500,000
Отличная возможность владеть совершенно новой современной виллой, расположенной в роскошном …
Квартира 4 спальнив Portimao, Португалия
Квартира 4 спальни
Portimao, Португалия
5 ванных комнат
€ 1,500,000
Квартира в частном кондоминиуме, расположенном в привилегированном районе с панорамным видом…
Квартира 3 спальнив Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 201 м² Количество этажей 2
€ 599,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комнатав Portimao, Португалия
Квартира 1 комната
Portimao, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 1/3 Этаж
€ 105,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Portimao, Португалия
Квартира 1 спальня
Portimao, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 2/6 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 2/3 Этаж
€ 495,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальнив Mexilhoeira Grande, Португалия
Вилла 4 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
4 ванных комнат 280 м² Количество этажей 3
€ 1,100,000
Эта вилла расположена в очень тихом жилом районе, в тупике. На первом этаже мы находим при…
Квартира 1 спальняв Portimao, Португалия
Квартира 1 спальня
Portimao, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² Количество этажей 3
€ 270,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Portimao, Португалия
Квартира 1 спальня
Portimao, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1/3 Этаж
€ 290,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² Количество этажей 1
€ 495,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 11 спаленв Portimao, Португалия
Вилла 11 спален
Portimao, Португалия
8 ванных комнат 383 м²
€ 2,950,000
Отдельная вилла с видом на Прайя да Роша в Портимао. Этот отель расположен в уникальном и …
Квартира 1 комнатав Portimao, Португалия
Квартира 1 комната
Portimao, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 1/3 Этаж
€ 125,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м² 10/11 Этаж
€ 450,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 4/9 Этаж
€ 265,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 комнатыв Portimao, Португалия
Вилла 4 комнаты
Portimao, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 255 м²
€ 625,000
A modern four bedroom villa for sale in Monte Canelas, just fifteen minutes from the popular…
Вилла 6 спаленв Portimao, Португалия
Вилла 6 спален
Portimao, Португалия
7 Количество комнат 5 ванных комнат 3/3 Этаж
€ 630,000
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 589,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 639,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 609,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 524,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 619,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 599,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 629,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 609,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 649,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 589,500
Вилла 3 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 774,500

Параметры недвижимости в Portimao, Португалия

с видом на горы
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