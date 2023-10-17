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Купить квартиру в Парке Наций, Португалия

четырехкомнатные
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8 объектов найдено
Квартира 5 спален с охраной в Лиссабон, Португалия
Квартира 5 спален с охраной
Лиссабон, Португалия
Количество спален 5
Площадь 282 м²
На холме, откуда открывается прекрасный вид, на территории площадью 1,3 га между районом Пар…
€958,000
Квартира 4 спальни с охраной в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 спальни с охраной
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 269 м²
На холме, откуда открывается прекрасный вид, на территории площадью 1,3 га между районом Пар…
€867,000
Квартира 5 спален с охраной в Лиссабон, Португалия
Квартира 5 спален с охраной
Лиссабон, Португалия
Количество спален 5
Площадь 282 м²
На холме, откуда открывается прекрасный вид, на территории площадью 1,3 га между районом Пар…
€958,000
Квартира 5 спален с охраной в Лиссабон, Португалия
Квартира 5 спален с охраной
Лиссабон, Португалия
Количество спален 5
Площадь 282 м²
На холме, откуда открывается прекрасный вид, на территории площадью 1,3 га между районом Пар…
€948,000
Квартира 5 спален с охраной в Лиссабон, Португалия
Квартира 5 спален с охраной
Лиссабон, Португалия
Количество спален 5
Площадь 282 м²
На холме, откуда открывается прекрасный вид, на территории площадью 1,3 га между районом Пар…
€968,000
Квартира 4 спальни с охраной в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 спальни с охраной
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 269 м²
На холме, откуда открывается прекрасный вид, на территории площадью 1,3 га между районом Пар…
€887,000
Квартира 4 спальни с охраной в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 спальни с охраной
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 266 м²
На холме, откуда открывается прекрасный вид, на территории площадью 1,3 га между районом Пар…
€877,000
Квартира 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 189 м²
Новый жилой комплекс VALRIO расположен по соседству с современным и комфортабельным районом …
€634,000

Параметры недвижимости в Парке Наций, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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