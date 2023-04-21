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Виллы в Мадейра, Португалия

Santa Cruz
2
Calheta
1
Canico
1
Ribeira Brava
1
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16 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
286 м²
€ 675,000
Расположенный в районе Urbanização da Ajuda, дом 3 псальни, недавно отремонтир…
Вилла 3 спальни в Calheta, Португалия
Вилла 3 спальни
Calheta, Португалия
294 м²
€ 750,000
Минималистский дом имеет следующую планировку:Просторная гостиная / столовая , открытая кухн…
Вилла 3 спальни в Nuns Valley, Португалия
Вилла 3 спальни
Nuns Valley, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 271 м² Количество этажей 2
€ 500,000
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€! …
Вилла 3 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 271 м² Количество этажей 2
€ 450,000
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€! …
Вилла 3 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 225 м² Количество этажей 2
€ 700,000
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€! …
Вилла 3 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
167 м²
€ 430,000
Вилла в традиционном стиле, расположенная в верхней части кондоминиума Palheiro Village, явл…
Вилла 4 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Madeira, Португалия
412 м²
€ 638,000
“Villas Boa Nova” - это кондоминиум, состоящий из 6 односемейных и двухквар…
Вилла 5 спален в Madeira, Португалия
Вилла 5 спален
Madeira, Португалия
266 м²
€ 550,000
Новый 5 спален дом  расположен в благородном и тихом районе города Фуншал, с хорош…
Вилла 3 спальни в Arco da Calheta, Португалия
Вилла 3 спальни
Arco da Calheta, Португалия
240 м²
€ 550,000
Новая современная вилла площадью 240 м2 расположена на земельном участке площадью 800 м2Вилл…
Вилла 4 спальни в Santa Cruz, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Cruz, Португалия
372 м²
€ 850,000
Вилла расположена в тихом районе с на солнечном холме с великолепным панорамным видом н…
Вилла 3 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
332 м²
€ 625,000
Отличная вилла для одной семьи с панорамным видом на залив Фуншала.Вилла в  два этажа п…
Вилла 4 спальни в Ribeira Brava, Португалия
Вилла 4 спальни
Ribeira Brava, Португалия
285 м²
€ 600,000
Совершенно новая двухэтажная вилла. На верхнем этаже находятся три спальни с ванными ко…
Вилла 4 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Madeira, Португалия
875 м²
€ 840,000
Этот современный и высококачественный проект Madeira Diamond Estates расположен на скло…
Вилла 4 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Madeira, Португалия
1 000 м²
€ 785,000
Вилла располагает четырьмя просторными спальнями и привлекательным бассейном в  ландшаф…
Вилла 3 спальни в Canico, Португалия
Вилла 3 спальни
Canico, Португалия
440 м²
€ 550,000
Эта вилла с тремя спальнями и бассейном спроектирована с использованием современных и изыска…
Вилла 4 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Madeira, Португалия
871 м²
€ 2,500,000
Современная одноэтажная вилла с потрясающим панорамным видом на город и океанскую …

Параметры недвижимости в Мадейра, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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